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30 августа, источник: Vesti.kz

Алимханулы выбрал соперника после получения титула чемпиона мира

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBО в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (12−0, 8 КО) озвучил амбициозные цели на ближайшее будущее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Top Rank

Так, Алимханулы заявил о желании подраться с американцем Джермаллом Чарло и отобрать у того пояс WBC.

«Я хочу драться с Чарло и заполучить титул WBC, — цитирует Алимханулы Boxingscene.com. — Это будет легкая работенка! Все знают, что если я говорю о легкой работе, то так оно и будет. Я нокаутировал двух экс-чемпионов (Роба Брэнта и Хассана Нжикама) и побил небитого боксера (Дэнни Дигнама). Я — чемпион мира. Я нокаутирую всех чемпионов! Кто следующий?».

Напомним, Алимханулы стал полноправным чемпионом без боя: WBO повысила статус казахстанца, который до этого владел «временным» титулом, после того как Деметриус Андраде отказался от пояса и поднялся на дивизион выше.

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