Алимханулы выбрал соперника после получения титула чемпиона мира

«Я хочу драться с Чарло и заполучить титул WBC, — цитирует Алимханулы Boxingscene.com. — Это будет легкая работенка! Все знают, что если я говорю о легкой работе, то так оно и будет. Я нокаутировал двух экс-чемпионов (Роба Брэнта и Хассана Нжикама) и побил небитого боксера (Дэнни Дигнама). Я — чемпион мира. Я нокаутирую всех чемпионов! Кто следующий?».