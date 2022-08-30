Алимханулы выбрал соперника после получения титула чемпиона мира
Новоиспеченный чемпион мира по версии WBО в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (12−0, 8 КО) озвучил амбициозные цели на ближайшее будущее, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новоиспеченный чемпион мира по версии WBО в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (12−0, 8 КО) озвучил амбициозные цели на ближайшее будущее, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, Алимханулы заявил о желании подраться с американцем Джермаллом Чарло и отобрать у того пояс WBC.
«Я хочу драться с Чарло и заполучить титул WBC, — цитирует Алимханулы Boxingscene.com. — Это будет легкая работенка! Все знают, что если я говорю о легкой работе, то так оно и будет. Я нокаутировал двух экс-чемпионов (Роба Брэнта и Хассана Нжикама) и побил небитого боксера (Дэнни Дигнама). Я — чемпион мира. Я нокаутирую всех чемпионов! Кто следующий?».
Напомним, Алимханулы стал полноправным чемпионом без боя: WBO повысила статус казахстанца, который до этого владел «временным» титулом, после того как Деметриус Андраде отказался от пояса и поднялся на дивизион выше.