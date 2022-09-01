Сауль Альварес: Моя цель — закончить великую карьеру Головкина

«Моя цель — закончить карьеру Головкина. Не хочу проявить к нему неуважение, он отличный боец. Один из лучших средневесов в истории бокса. Но моя цель — закончить его карьеру. Закончить его великую карьеру. Я голоден. Выкладываюсь на тренировках на все 100 процентов. Я мотивирован. Не могу дождаться, когда окажусь на ринге», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.