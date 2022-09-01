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17:22 (мск), источник: Sport24

Сауль Альварес: Моя цель — закончить великую карьеру Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал о своей мотивации на третий бой против казахстанца Геннадия Головкина.

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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе состоится в Нью-Йорке (США) в ночь на 18 сентября.

«Моя цель — закончить карьеру Головкина. Не хочу проявить к нему неуважение, он отличный боец. Один из лучших средневесов в истории бокса. Но моя цель — закончить его карьеру. Закончить его великую карьеру. Я голоден. Выкладываюсь на тренировках на все 100 процентов. Я мотивирован. Не могу дождаться, когда окажусь на ринге», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Первый бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью, а во втором победа досталась мексиканскому боксеру.

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