Сауль Альварес: Моя цель — закончить великую карьеру Головкина
Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал о своей мотивации на третий бой против казахстанца Геннадия Головкина.
Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал о своей мотивации на третий бой против казахстанца Геннадия Головкина.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе состоится в Нью-Йорке (США) в ночь на 18 сентября.
«Моя цель — закончить карьеру Головкина. Не хочу проявить к нему неуважение, он отличный боец. Один из лучших средневесов в истории бокса. Но моя цель — закончить его карьеру. Закончить его великую карьеру. Я голоден. Выкладываюсь на тренировках на все 100 процентов. Я мотивирован. Не могу дождаться, когда окажусь на ринге», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.
Первый бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью, а во втором победа досталась мексиканскому боксеру.