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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Сделка со мной и с Головкиным». Бивол — о реванше с «Канело»

Чемпион WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20−0, 11 КО) поделился мнением о реванше с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57−2−2, 39 КО), сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: Matchroom Boxing

Титульный поединок в мае завершился единогласным решением судей в пользу Бивола, но полутяжеловес снова готов выйти против мексиканца.

«Не знаю, состоится ли реванш с “Канело”, — сказал россиянин в интервью Fighthype. — Сейчас меня это мало волнует, потому что я сфокусирован на Рамиресе. Он опасный противник, и я должен его побить.

Если «Канело» захочет реванша, можно заключить сделку. Почему нет? У него была сделка со мной и с Головкиным. Это бизнес. Все в порядке. У меня свой путь. Я победил его и должен двигаться дальше. Я не нуждаюсь в реванше с «Канело».

Напомним, 17 сентября Альварес проведет защиту принадлежащих ему титулов WBC, WBA, IBF и WBO в суперсреднем весе в третьем поединке против казахстанца Геннадия Головкина (42−1−1, 37 КО). Трилогия продолжится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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