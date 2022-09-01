«Сделка со мной и с Головкиным». Бивол — о реванше с «Канело»

Титульный поединок в мае завершился единогласным решением судей в пользу Бивола, но полутяжеловес снова готов выйти против мексиканца.
«Не знаю, состоится ли реванш с “Канело”, — сказал россиянин в интервью Fighthype. — Сейчас меня это мало волнует, потому что я сфокусирован на Рамиресе. Он опасный противник, и я должен его побить.
Если «Канело» захочет реванша, можно заключить сделку. Почему нет? У него была сделка со мной и с Головкиным. Это бизнес. Все в порядке. У меня свой путь. Я победил его и должен двигаться дальше. Я не нуждаюсь в реванше с «Канело».
Напомним, 17 сентября Альварес проведет защиту принадлежащих ему титулов WBC, WBA, IBF и WBO в суперсреднем весе в третьем поединке против казахстанца Геннадия Головкина (42−1−1, 37 КО). Трилогия продолжится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.