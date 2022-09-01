«Сделка со мной и с Головкиным». Бивол — о реванше с «Канело»

Источник: Matchroom Boxing

Титульный поединок в мае завершился единогласным решением судей в пользу Бивола, но полутяжеловес снова готов выйти против мексиканца.

«Не знаю, состоится ли реванш с “Канело”, — сказал россиянин в интервью Fighthype. — Сейчас меня это мало волнует, потому что я сфокусирован на Рамиресе. Он опасный противник, и я должен его побить.

Если «Канело» захочет реванша, можно заключить сделку. Почему нет? У него была сделка со мной и с Головкиным. Это бизнес. Все в порядке. У меня свой путь. Я победил его и должен двигаться дальше. Я не нуждаюсь в реванше с «Канело».