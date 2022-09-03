Усик рассказал о трудностях выступления в тяжелом весе

«Ну очень тяжело там, в тяжах! Нужно много есть. Не трудно боксировать со здоровяками — трудно постоянно есть, чтобы удерживать вес», — поделился Усик. Он отметил, что ему приходится проделывать большие объемы работ для успешного выступления. Украинец добавил, что хотел бы спуститься в первый тяжелый вес и получить новые пояса.