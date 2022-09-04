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10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ещё один европейский мешок». Фьюри жёстко раскритиковал оппозицию Усика

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри считает, что украинец Александр Усик не заслуживает звания знакового супертяжеловеса из-за своего резюме.

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Источник: AP 2022

"Все бредят из-за этого парня. У него всего три боя в супертяжёлом весе: джорнимен Чисора, который, как по мне, побил его; и два боя против бодибилдера Джошуа, который, как мы все знаем, не умеет боксировать. Как этот парень станет легендарным супертяжеловесом?

Ах, извините! У него был поединок с Чарльзом Уизерспуном, который дерётся раз в пять лет. И он дал Усику непростой бой. Где его великолепный послужной список? Я уничтожу этого «мешка». Он просто ещё один европейский «мешок», как я всегда говорил", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
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