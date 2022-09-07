«Как одноразовые салфетки». Головкин — о судьях боев с «Канело»

Эти бои прошли в 2017 и 2018 годах. Первый закончился ничьей, а второй — минимальной победой мексиканца.
«Честно говоря, я смотрю только вперед и не думаю о том, что было, — говорит Головкин. — Я просто понял, что те люди, которые выставили такие оценки, их просто использовали. Использовали так же, как одноразовые салфетки. Когда пришло время, их использовали и утилизировали», — заявил Головкин.
Напомним, 17 сентября состоится третий бой между казахстанцем и мексиканцем. Поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).