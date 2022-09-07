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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Как одноразовые салфетки». Головкин — о судьях боев с «Канело»

Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) высказался о судьях, которые не отдали ему победу в первом и втором поединках против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57−2−2, 39 КО), сообщает vRINGe.com.

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Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Эти бои прошли в 2017 и 2018 годах. Первый закончился ничьей, а второй — минимальной победой мексиканца.

«Честно говоря, я смотрю только вперед и не думаю о том, что было, — говорит Головкин. — Я просто понял, что те люди, которые выставили такие оценки, их просто использовали. Использовали так же, как одноразовые салфетки. Когда пришло время, их использовали и утилизировали», — заявил Головкин.

Напомним, 17 сентября состоится третий бой между казахстанцем и мексиканцем. Поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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