«Как одноразовые салфетки». Головкин — о судьях боев с «Канело»

«Честно говоря, я смотрю только вперед и не думаю о том, что было, — говорит Головкин. — Я просто понял, что те люди, которые выставили такие оценки, их просто использовали. Использовали так же, как одноразовые салфетки. Когда пришло время, их использовали и утилизировали», — заявил Головкин.