Фьюри отказался проводить поединок на условиях Джошуа

Джошуа хотел провести бой 17 декабря в Кардиффе, однако Фьюри не согласился. «26 ноября на “Уэмбли” или 3 декабря в Кардиффе. Это даты, бери или уходи», — заявил боксер. Как сообщается, первоначально Фьюри вел переговоры о поединке с украинцем Александром Усиком 17 декабря в Саудовской Аравии.

3 сентября Фьюри заявил о готовности подраться с Джошуа. 21 августа Джошуа проиграл Усику в поединке за четыре чемпионских пояса. Фьюри предстоит встретиться с украинцем в 2023 году.