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12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о возможном исключении бокса из программы Олимпиады

На данный момент соревнований по боксу нет в программе Игр-2028 в Лос-Анджелесе, однако это неокончательное решение.

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Источник: AP 2022

Бокс могут исключить из программы летних Олимпийских игр. Об этом стало известно Reuters.

«Исполнительный совет Международного олимпийского комитета продолжит с серьезной обеспокоенностью наблюдать за управлением Международной боксерской организацией», — говорится в письме МОК, отправленному главе IBA Умару Кремлеву.

Беспокойство МОК вызывает отсутствие прогрессивных реформ в боксе и финансовая зависимость IBA от российской компании «Газпром». «Согласно информации, содержащейся в отчете, который мы получили вчера вечером, у IBA пока нет новых источников доходов», — заявил спортивный директор комитета Кит Макконнелл.

Ранее из-за финансовых проблем, трудностей в управлении и организации судейства МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио. Соревнования по боксу также не включили в программу Олимпиады-2024 в Париже.

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