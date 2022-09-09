Стало известно о возможном исключении бокса из программы Олимпиады

Бокс могут исключить из программы летних Олимпийских игр. Об этом стало известно Reuters.

«Исполнительный совет Международного олимпийского комитета продолжит с серьезной обеспокоенностью наблюдать за управлением Международной боксерской организацией», — говорится в письме МОК, отправленному главе IBA Умару Кремлеву.

Беспокойство МОК вызывает отсутствие прогрессивных реформ в боксе и финансовая зависимость IBA от российской компании «Газпром». «Согласно информации, содержащейся в отчете, который мы получили вчера вечером, у IBA пока нет новых источников доходов», — заявил спортивный директор комитета Кит Макконнелл.