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10 сентября, источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира назвал исход трилогии Головкин — Канело

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсия высказался о трилогии между казахстанцем Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57−2−2, 39 КО), сообщает Fightnews.info.

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Источник: Reuters

Он считает, что соперники достаточно изучили друг друга.

«Это хороший бой, но я думаю, что “Канело” победит. Соперники очень хорошо знают друг друга. Так что не играет особой роли, в какой весовой категории пройдет бой. Парни уже дважды дрались.

Альварес проводил поединки и в более высоких весовых категориях, но при этом он не слишком большой. Он начал свою карьеру в дивизионах намного ниже. Так что вес не будет играть особой роли.

Я просто считаю, что “Канело” находится в лучшей возрастной категории по сравнению с Головкиным. В любом случае это хороший бой. Головкин изо всех сил будет стараться, но, думаю, победит Альварес», — сказал Гарсия.

Напомним, что третий бой Головкина и Альвареса пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где они встречались в 2017 и 2018 годах. Если первый поединок завершился спорной ничьей, то второй судейским решением выиграл «Канело».

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