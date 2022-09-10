Экс-чемпион мира назвал исход трилогии Головкин — Канело

«Это хороший бой, но я думаю, что “Канело” победит. Соперники очень хорошо знают друг друга. Так что не играет особой роли, в какой весовой категории пройдет бой. Парни уже дважды дрались.



Альварес проводил поединки и в более высоких весовых категориях, но при этом он не слишком большой. Он начал свою карьеру в дивизионах намного ниже. Так что вес не будет играть особой роли.



Я просто считаю, что “Канело” находится в лучшей возрастной категории по сравнению с Головкиным. В любом случае это хороший бой. Головкин изо всех сил будет стараться, но, думаю, победит Альварес», — сказал Гарсия.



Напомним, что третий бой Головкина и Альвареса пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где они встречались в 2017 и 2018 годах. Если первый поединок завершился спорной ничьей, то второй судейским решением выиграл «Канело».