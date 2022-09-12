Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
СКА
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
22:00
Альмерия
Осасуна
Все события
Фоторепортажи
37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
50Матч легенд «Спартака» и «Зенита»
11:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Легко могу его побить»: Канело заговорил о реванше с Биволом

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканский боксер Сауль Альварес порассуждал о потенциальной второй встрече с непобежденным россиянином Дмитрием Биволом.

Наверх
Источник: Reuters

В мае Канело уступил Биволу единогласным решением судей. Отечественный боксер в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе.

«Я был на пике, когда дрался с ним. К сожалению, у меня возникли проблемы во время тренировочного лагеря, но что есть, то есть… Я потерпел поражение, однако у меня еще будет шанс скоро. Да, я дрался не в своей весовой категории, но я все же считаю, что легко могу побить Бивола. Я выиграл первые пять или шесть раундов, после чего устал. Вот как все было. Но я отношусь к случившемуся как к опыту. Бивол не лучше меня», — приводит слова спортсмена Matchroom Boxing.

 Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Его дед дружил с Яшиным: русский вратарь зажигает в Италии и даже забивает
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь