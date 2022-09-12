«Легко могу его побить»: Канело заговорил о реванше с Биволом

«Я был на пике, когда дрался с ним. К сожалению, у меня возникли проблемы во время тренировочного лагеря, но что есть, то есть… Я потерпел поражение, однако у меня еще будет шанс скоро. Да, я дрался не в своей весовой категории, но я все же считаю, что легко могу побить Бивола. Я выиграл первые пять или шесть раундов, после чего устал. Вот как все было. Но я отношусь к случившемуся как к опыту. Бивол не лучше меня», — приводит слова спортсмена Matchroom Boxing.