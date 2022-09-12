Головкин прилетел в Лас-Вегас на бой с «Канело» и сделал заявление

Напомним, что трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.