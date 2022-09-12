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12:16 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин прилетел в Лас-Вегас на бой с «Канело» и сделал заявление

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) прибыл в Лас-Вегас на третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (57−2−2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2022

Головкин опубликовал фотографию, подписав ее следующим образом: «В Вегасе. Готовы к неделе боя?».

Напомним, что трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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