Головкин прилетел в Лас-Вегас на бой с «Канело» и сделал заявление
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) прибыл в Лас-Вегас на третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (57−2−2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) прибыл в Лас-Вегас на третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (57−2−2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Головкин опубликовал фотографию, подписав ее следующим образом: «В Вегасе. Готовы к неделе боя?».
Напомним, что трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.