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12:17 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин потроллил «Канело» перед трилогией

Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) перед трилогией высказался о своем возрасте и заявлениях Сауля «Канело» Альвареса (57−2−2, 39 КО), сообщает Allboxing.ru. Третий бой между ними состоится 17 сентября.

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Источник: AP 2022

«Мой возраст, — сказал он о том, что изменилось в сравнении с первыми двумя боями против Альвареса. — По крайней мере, он решил встретиться со мной, когда мне 40, а не 50 лет. Реальность такова, что эти четыре года “Канело” делал различные заявления, хвалил себя и в итоге вернулся к тому, от чего бегал все эти годы», — заявил Головкин.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе, где соперники провели два предыдущих боя. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м судьи отдали победу мексиканцу.

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