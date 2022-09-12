Головкин потроллил «Канело» перед трилогией

«Мой возраст, — сказал он о том, что изменилось в сравнении с первыми двумя боями против Альвареса. — По крайней мере, он решил встретиться со мной, когда мне 40, а не 50 лет. Реальность такова, что эти четыре года “Канело” делал различные заявления, хвалил себя и в итоге вернулся к тому, от чего бегал все эти годы», — заявил Головкин.