Стал отцом в 17 лет и изменял беременной девушке. Что нужно знать о Канело Альваресе?

В ночь с 17 на 18 сентября состоится третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. Перед боем мы решили вспомнить факты, составившие его неоднозначную репутацию. Тут есть место как его невероятным достижениям, так и громким скандалам.

Вырос в боксёрской семье и начал карьеру в 15 лет

Альварес вырос в боксёрской семье из семи братьев. В 2008 году случилось уникальное событие — все семеро братьев Альварес дрались в одном карде. Для четверых из них это был дебют в профи, и трое из них проиграли.

Сам Сауль вдохновлялся примером самого старшего из братьев Ригоберто, который становился временным чемпионом мира в полусреднем весе. Канело пошёл в зал бокса в 13 лет. И уже в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру. Однако в пятом бою Альварес едва не потерпел первое поражение, сведя вничью поединок с бойцом, чей рекорд на тот момент был 3−5.

Но это не приостановило развитие его карьеры, и он завоевал свой первый чемпионский пояс в 17 лет. А полноценным чемпионом мира по престижной версии WBC Канело стал в 20 лет, когда одолел брата Рикки Хаттона Мэттью.

В 23 года получил самый большой вызов в карьере

В 2013 году Альварес считался одним из самых перспективных бойцов. На его счету были победы над Шейном Мозли, Остином Траутом и Хосесито Лопесом, а также пояс WBC в первом среднем весе. Возможность хайпануть на мексиканской звезде, ещё не достигшей расцвета сил, привлекла Флойда Мейвезера. Так легендарный боксёр выбрал себе в соперники рыжеволосого фрешмена.



Они подходили к очной встрече непобеждёнными с идентичными рекордами — 45−0 у Мейвезера и 42−0−1 у Альвареса. Но разница в классе оказалась больше, чем в статистических выкладках, и Мей переиграл мексиканца в своём фирменном стиле. Однако одна из судей выставила ничью.

Стал отцом в 17 лет и изменял беременной девушке с моделью

Альварес — бабник со стажем. В 17 лет он стал отцом. Вскоре Канело расстался с матерью первого ребёнка и начал заводить отношения со знаменитостями. Среди них фигурировали мисс Мексики Марисоль Гонсалес Касас, актриса Кейт дель Кастильо, модели Барбара Турбей и Синтия Родригес. Причём вторая поставила на победу Мейвезера, из-за чего Альварес бросил её.

Вскоре он завёл отношения с Фернандой Гомес, которая забеременела от него. Это не остановило мексиканца от похода на сторону во время беременности Гомес. Однако Канело вернулся к ней, и они вместе воспитывают второго ребёнка. Но после этого на свет появились ещё двое детей. Самое примечательное в этом, что все четверо детей родились от четырёх разных женщин.

Попал в допинговый скандал

Перед второй встречей против Геннадия Головкина Канело сдал положительную допинг-пробу на кленбутерол. Альварес оправдывался тем, что это вещество могло попасть в мясо. В итоге его дисквалифицировали на полгода, хотя вполне мог получить больше. По сути, этот инцидент стал причиной вражды между бойцами. И сразу же после окончания дисквалификации они сошлись во второй раз.

Обошёл величайшего боксёра в истории Мексики

Величайшим мексиканским боксёром является Хулио Сезар Чавес, на счету которого свыше 100 боёв. Однако он был чемпионом в трёх весовых категориях. По этому показателю его обошли двое соотечественников. Это Хуан Мануэль Маркес, закончивший карьеру в 2014 году, и Сауль Альварес. Они являются чемпионами в четырёх дивизионах.



Однако у Канело есть хорошие шансы побить рекорд Маркеса в первом тяжёлом весе, куда он едва не залез в начале этого года. Но в итоге он допустил роковую ошибку и попал под каток нашего полутяжа Дмитрия Бивола.

Тем не менее «золотого телёнка» из Мексики по-прежнему ждут в крузерах с распростёртыми объятиями.