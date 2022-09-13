Почему Головкин не нокаутировал «Канело»? GGG дал ответ

Два предыдущих поединка прошли в 2017 и 2018 годах. В первом бою между соперниками была ничья, а во втором победил «Канело».

«Ну, знаете, сказать легче, чем сделать. Гипотетически нокаут возможен в третьем бою. Это если брать чисто теорию. Знаете, как говорят: “Нужен нокаут. Нельзя оставлять все в руках судей”. Но, по правде говоря, на этом уровне с настолько сильной оппозицией победить нокаутом очень сложно».

Головкин напомнил, что «Канело» тоже знатный нокаутер. Забавно, что ранее он утверждал, что удары мексиканца похожи на шлепки: «У него есть ударная мощь. Здесь без сомнений. Мы это видели во многих его боях. Но ему не удалось воспользоваться этим в наших двух очных схватках».

Головкин уже разменял пятый десяток, просит болельщиков помнить, что «я всего лишь человек. У меня тоже две руки и две ноги. Думаю, что все те спортсмены, которым уже перевалило за 40, все понимают. Молодые, возможно, не очень, но те, которым за 40, знают, о чем я говорю», — заявил GGG.