Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Авангард
00
Футбол. Кубок России
пенальти
Нижний Новгород
Химки
11
Футбол. Кубок России
17:30
Динамо
Ахмат
Футбол. Еврокубки
19:45
Виктория Пл
Интер
Футбол. Еврокубки
19:45
Спортинг
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
21
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
22500-я победа «Спартака» в ЧР
10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
12:19 (мск), источник: Vesti.kz

Почему Головкин не нокаутировал «Канело»? GGG дал ответ

Казахстанец Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО), известный своей ударной мощью, ответил на вопрос, почему не сумел нокаутировать Сауля «Канело» Альвареса (57−2−2, 39 КО) в предыдущих боях, сообщает vRINGe.com.

Наверх
Источник: Reuters

Два предыдущих поединка прошли в 2017 и 2018 годах. В первом бою между соперниками была ничья, а во втором победил «Канело».

«Ну, знаете, сказать легче, чем сделать. Гипотетически нокаут возможен в третьем бою. Это если брать чисто теорию. Знаете, как говорят: “Нужен нокаут. Нельзя оставлять все в руках судей”. Но, по правде говоря, на этом уровне с настолько сильной оппозицией победить нокаутом очень сложно».

Головкин напомнил, что «Канело» тоже знатный нокаутер. Забавно, что ранее он утверждал, что удары мексиканца похожи на шлепки: «У него есть ударная мощь. Здесь без сомнений. Мы это видели во многих его боях. Но ему не удалось воспользоваться этим в наших двух очных схватках».

Головкин уже разменял пятый десяток, просит болельщиков помнить, что «я всего лишь человек. У меня тоже две руки и две ноги. Думаю, что все те спортсмены, которым уже перевалило за 40, все понимают. Молодые, возможно, не очень, но те, которым за 40, знают, о чем я говорю», — заявил GGG.

Напомним, что трилогия состоится 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь