Головкин накажет Канело за высокомерие? Все о великой боксерской трилогии

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Когда и где пройдет долгожданный бой

Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин выйдут на ринг 18 сентября по Москве. Начнется бой не раньше 08:00 мск. Что касается локации, то вечер бокса примет арена «T-Mobile» в Лас-Вегасе (США).

Источник: DAZN

Что стоит на кону

Канело, которому 32 года, будет защищать пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг). Для 40-летнего Головкина это будет дебют в данной весовой категории.

История противостояния

Боксеры встретятся в третий раз.

В сентябре 2017-го Альварес и Головкин не смогли выявить сильнейшего. Судьи зафиксировали ничью (110−118, 115−113, 114−114). Спустя год (15 сентября 2018-го) решением большинства победу выстрадал Канело (114−114, 115−113, 115−113), что вызвало немало споров среди экспертов и болельщиков. В том поединке Геннадий лишился титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBO и WBC. Помимо этих поясов, мексиканец также забрал вакантный титул по версии боксерского журнала The Ring. Отметим, что бой должен был пройти в мае, однако его пришлось перенести из-за проваленного допинг-теста Канело.

Соответственно, если в воскресенье одержит победу GGG, счет в противостоянии станет равным. А значит, начнутся разговоры о необходимости организации уже четвертой схватки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-5910601&id=456244842&hash=b2760b98feefe474&hd=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Форма боксеров

После проигрыша Канело GGG одержал четыре победы, три из которых — досрочные. Отличный ход казахстанского боксера, если не брать в расчет уровень оппозиции. Канадец Стив Роллс, украинец Сергей Деревянченко, Камил Шеремета из Польши и представляющий Японию Рета Мурата… Ну никак не ровня ни мастеровитому Саулю, ни его мощным соперникам.

Альварес же, наколотив семь побед (включая нокаут Сергея Ковалева) и став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, решил продолжить штамповать победы в новой, полутяжелой весовой категории. Но что-то пошло не так. В мае звезде спорта преподал урок наш Дмитрий Бивол. После этого поражения Сауль утратил первую строчку в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий (сейчас на верхушке расположился небитый украинец Александр Усик).

Казалось бы, самое время для реванша. Однако Канело решил хорошенько подготовиться к Биволу и пока не торопится с новой бойней с Дмитрием.

Слова перед схваткой

В преддверии очередной встречи с Альваресом казахстанец неплохо «приложил» соперника через прессу. GGG заявил, что Канело ждет расплата за высокомерие.

«Его самая большая слабость — высокомерие. И оно наказуемо. Канело вообще меня не беспокоит. Однако когда у человека много плохих качеств, они мешают ему жить нормальной жизнью. Это беспокоит Сауля. И мы наблюдаем это прямо сейчас: в последнем поединке его можно было не отправлять в нокаут, чтобы победить. Обнадеживает, что судьи больше не лояльны к Канело. На них не давит груз его образа», — приводит слова Головкина BoxingScene.

Самый высокооплачиваемый боксер мира высказывался чуть более уважительно, но поглядывая сверху вниз.

«Не хочу проявить неуважение: Головкин — отличный боец. Один из лучших средневесов в истории. Но моя цель — закончить его великую карьеру. Я голоден и мотивирован, пашу на тренировках на все 100 процентов. Не могу дождаться выхода на ринг. Мне нравится такой стиль, как у Головкина. От этого выиграют фанаты: благодаря сочетанию наших бой получится великолепным», — говорил Альварес в интервью Forbes.

Коэффициенты

Явным фаворитом открывается уроженец Гвадалахары: в среднем 1.2 против 4.9 на Головкина.

Трансляция

Схватка будет доступна в прямом эфире на стриминговом сервисе DAZN. В России бой не будет показан на общедоступном ТВ.

Источник: соцсети

За кем следить до супербоя

Джесси Родригес против Исраэля Гонсалеса (схватка за пояс WBC во втором наилегчайшем весе);

Остин Уильямс — Кирон Конуэй (на кону — чемпионский титул WBA (International) в среднем весе);

Диего Пачеко против Энрике Колласо (поединок за пояс WBC (USNBC Silver) во втором среднем весе);

Марк Кастро — Кевин Мендоса;

Али Ахмедов против Габриэля Росадо;

Фернандо Молина — Аарон Апонте;

Энтони Эррера против Девина Маккинли.