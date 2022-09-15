Головкин накажет Канело за высокомерие? Все о великой боксерской трилогии
Уже в эти выходные в эпохальном противостоянии будет поставлена жирная точка. Или не будет?
Уже в эти выходные в эпохальном противостоянии будет поставлена жирная точка. Или не будет?
Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин выйдут на ринг 18 сентября по Москве. Начнется бой не раньше 08:00 мск. Что касается локации, то вечер бокса примет арена «T-Mobile» в Лас-Вегасе (США).
Канело, которому 32 года, будет защищать пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг). Для 40-летнего Головкина это будет дебют в данной весовой категории.
Боксеры встретятся в третий раз.
Соответственно, если в воскресенье одержит победу GGG, счет в противостоянии станет равным. А значит, начнутся разговоры о необходимости организации уже четвертой схватки.
После проигрыша Канело GGG одержал четыре победы, три из которых — досрочные. Отличный ход казахстанского боксера, если не брать в расчет уровень оппозиции. Канадец Стив Роллс, украинец Сергей Деревянченко, Камил Шеремета из Польши и представляющий Японию Рета Мурата… Ну никак не ровня ни мастеровитому Саулю, ни его мощным соперникам.
Альварес же, наколотив семь побед (включая нокаут Сергея Ковалева) и став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, решил продолжить штамповать победы в новой, полутяжелой весовой категории. Но что-то пошло не так. В мае звезде спорта преподал урок наш Дмитрий Бивол. После этого поражения Сауль утратил первую строчку в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий (сейчас на верхушке расположился небитый украинец Александр Усик).
Казалось бы, самое время для реванша. Однако Канело решил хорошенько подготовиться к Биволу и пока не торопится с новой бойней с Дмитрием.
В преддверии очередной встречи с Альваресом казахстанец неплохо «приложил» соперника через прессу. GGG заявил, что Канело ждет расплата за высокомерие.
«Его самая большая слабость — высокомерие. И оно наказуемо. Канело вообще меня не беспокоит. Однако когда у человека много плохих качеств, они мешают ему жить нормальной жизнью. Это беспокоит Сауля. И мы наблюдаем это прямо сейчас: в последнем поединке его можно было не отправлять в нокаут, чтобы победить. Обнадеживает, что судьи больше не лояльны к Канело. На них не давит груз его образа», — приводит слова Головкина BoxingScene.
Самый высокооплачиваемый боксер мира высказывался чуть более уважительно, но поглядывая сверху вниз.
«Не хочу проявить неуважение: Головкин — отличный боец. Один из лучших средневесов в истории. Но моя цель — закончить его великую карьеру. Я голоден и мотивирован, пашу на тренировках на все 100 процентов. Не могу дождаться выхода на ринг. Мне нравится такой стиль, как у Головкина. От этого выиграют фанаты: благодаря сочетанию наших бой получится великолепным», — говорил Альварес в интервью Forbes.
Явным фаворитом открывается уроженец Гвадалахары: в среднем 1.2 против 4.9 на Головкина.
Схватка будет доступна в прямом эфире на стриминговом сервисе DAZN. В России бой не будет показан на общедоступном ТВ.
Иван Орехов