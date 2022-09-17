Головкин оказался тяжелее Альвареса на взвешивании перед третьим очным боем

Вес Головкина по итогам взвешивания составил 76,1 кг, Альвареса — 75,9 кг. Третий очный поединок между соперниками пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все четыре титула Альвареса во втором среднем весе. Головкин, для которого этот бой станет дебютным в дивизионе, сохранит за собой титулы в среднем весе по версии WBA и IBF.

Первый бой между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года в США и завершился ничьей. В сентябре 2018 года Головкин проиграл мексиканцу решением судей и лишился титулов WBA Super и WBC. Это поражение стало первым в профессиональной карьере боксера из Казахстана. 40-летний Головкин за свою профессиональную карьеру одержал 42 победы (37 нокаутом), потерпел одно поражение и один бой завершил вничью. В активе 32-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), два поражения и два поединка, завершившихся вничью.