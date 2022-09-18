Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Брентфорд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Монако
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Оренбург
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сибирь
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Интер
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Уфа
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Шинник
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Аяччо
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Кремонезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Ювентус
Футбол. Зарубежный
16:15
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Вольфсбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Химки
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Динамо Мх
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Северсталь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Волгарь
Футбол. Зарубежный
18:05
Нант
Ланс
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Бохум
Кельн
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Аталанта
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Велес
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Все события
Фоторепортажи
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
22500-я победа «Спартака» в ЧР
09:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головкин собирается продолжить карьеру

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Казахстанский боксер Геннадий Головкин, уступивший мексиканцу Саулю Альваресу и не сумевший завоевать пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе, заявил, что не намерен завершать карьеру.

Наверх
Источник: AP 2022

Третий по счету бой Головкина и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. До этого боксеры бились в 2017 и 2018 годах (ничья и победа Альвареса решением судей). Для Головкина это был дебютный поединок во втором среднем весе.

«В третьем бое было больше мысли, тактики, он был похож на шахматы. Сегодня Канело был лучше. Это был хороший бой, и после него я чувствую себя неплохо. Безусловно, собираюсь продолжить карьеру, у меня большие планы, я вернусь, ребята. Я остаюсь чемпионом», — сказал Головкин после боя.

Головкину 40 лет, он владеет титулом WBA Super в среднем весе. Поражение стало для казахстанца вторым, также на его счету 42 победы (37 нокаутом) и одна ничья.

 Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Аборт ради золота Олимпиады: драма великой французской фигуристки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь