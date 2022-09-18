Головкин собирается продолжить карьеру

Третий по счету бой Головкина и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. До этого боксеры бились в 2017 и 2018 годах (ничья и победа Альвареса решением судей). Для Головкина это был дебютный поединок во втором среднем весе.

«В третьем бое было больше мысли, тактики, он был похож на шахматы. Сегодня Канело был лучше. Это был хороший бой, и после него я чувствую себя неплохо. Безусловно, собираюсь продолжить карьеру, у меня большие планы, я вернусь, ребята. Я остаюсь чемпионом», — сказал Головкин после боя.