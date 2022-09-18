Альваресу потребуется операция на руке
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мексиканский боксер Сауль Альварес после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным заявил, что ему потребуется хирургическое вмешательство из-за травмы левой руки.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мексиканский боксер Сауль Альварес после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным заявил, что ему потребуется хирургическое вмешательство из-за травмы левой руки.
Третий по счету бой Головкина и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Альварес защитил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе. До этого боксеры бились в 2017 и 2018 годах (ничья и победа Альвареса решением судей). Для Головкина это был дебютный поединок во втором среднем весе.
«Мне потребуется операция на левой руке. Но у меня все хорошо. Я — воин», — сказал мексиканец после боя.
Альваресу 32 года, на счету мексиканца 58 побед (39 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. 40-летний Головкин владеет титулом WBA Super в среднем весе, поражение стало для казахстанца вторым, также у него 42 победы (37 нокаутом) и одна ничья.