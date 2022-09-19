Головкин назвал главную ошибку в поединке с Альваресом

Спортсмен заявил, что ошибся, начав неспешно бой против соперника. «Хотелось посмотреть, как пройдет бой, как начнет развиваться. Мы оба легко начали, с разведки, и как-то это все затянулось. Когда все разошлось, уже было поздно», — подчеркнул боксер.

Поединок между боксерами прошел ранее в воскресенье, 18 сентября, в американском Лас-Вегасе. Судьи единогласным решением отдали победу Альваресу.

Альварес и Головкин встретились на ринге в третий раз. В 2017-м их поединок завершился вничью, а через год судьи отдали победу мексиканцу.