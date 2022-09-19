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10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Головкин назвал главную ошибку в поединке с Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing назвал главную ошибку в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

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Источник: Reuters

Спортсмен заявил, что ошибся, начав неспешно бой против соперника. «Хотелось посмотреть, как пройдет бой, как начнет развиваться. Мы оба легко начали, с разведки, и как-то это все затянулось. Когда все разошлось, уже было поздно», — подчеркнул боксер.

Поединок между боксерами прошел ранее в воскресенье, 18 сентября, в американском Лас-Вегасе. Судьи единогласным решением отдали победу Альваресу.

Альварес и Головкин встретились на ринге в третий раз. В 2017-м их поединок завершился вничью, а через год судьи отдали победу мексиканцу.

40-летний Головкин потерпел второе поражение в карьере, всего на его счету 52 победы и одна ничья. У Альвареса 58 побед, два поражения и две ничьи.

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