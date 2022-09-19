Канело показал себя мужиком, а Головкин — легендой

Сауль Канело Альварес вполне закономерно победил в трилогии с Геннадием Головкиным. Наверное, в самом важном противостоянии для обоих боксеров за всю карьеру. К сожалению для Головкина, слишком много факторов сложилось, чтобы победа ушла в руки мексиканца. Но главное, что от этого противостояния выиграли оба. И выиграл его величество бокс.

Геннадия Головкина просто невозможно оценивать исключительно по этому поединку, не беря в расчет всю его огромную карьеру. Головкин сделал в боксе столько, что уже навсегда вписал свое имя в историю. Третий поединок против Канело — это прежде всего очередная возможность всего мира увидеть великого мастера. Только так и нужно оценивать этот бой.

Читайте также Головкин собирается продолжить карьеру

Не исключено, что эта возможность была уникальной, потому что поединок против Канело может стать последним для Геннадия Геннадьевича. В таком случае это был наш последний шанс насладиться его искусством. Головкин подготовился, насколько мог, но реализовать свой технический и тактический потенциал Геннадию не удалось. Это данность. Просто невозможно не принимать во внимание возраст Головкина (ему 40, Альваресу — 32). Но ему удалось основное — порадовать болельщиков появлением на ринге и боем. Он ведь кумир и настоящая легенда, как ни крути.

Треш-ток перед боем — это всего лишь очередной способ продать платные трансляции. Увы, сейчас мы имеем дело именно с таким способом продвижения. Такой уровень «культуры», такой пример для подражания. Но Головкин совершенно не про треш-ток. Это другая планета, поэтому вся грязь перед боем никак не затронула Геннадия. Это скорее было нужно Альваресу.

А он, кстати, сделал то, чего никто от него не ждал. Я хочу выразить ему огромное уважение. На экваторе поединка Канело почувствовал, что Геннадий сбился с ритма и ему банально не хватает сил. И Канело поступил как нормальный мужик — не стал сокрушать Головкина, а дал возможность третьему бою состояться и дойти до конца. Если бы Канело продолжал наращивать преимущество, все было бы по-другому.

Канело выразил огромное уважение Головкину. Их объятия после поединка — лишнее тому подтверждение. Такой поступок от мексиканца в адрес Головкина — еще один поклон карьере Геннадия.

Альварес, безусловно, остается в ринге, на большой сцене. Он продолжит реализовываться в финансовом плане, зарабатывать гигантские деньги так, как хочется ему. Мы знаем, что у Сауля есть для этого авторитет, силы и желание. В каком дивизионе и с каким именно оппонентом мы увидим Канело в следующий раз — пока загадка.

А Геннадий Головкин, повторюсь, сделал гораздо больше, чем провел очередной бой, пусть даже и такой важный. Это человек, который на протяжении очень долгого времени олицетворял Казахстан и мировой бокс. Он задал очень высокую планку и дал пример, как можно любить спорт и в частности бокс.

Головкин — легенда. Думаю, следующий этап его жизни — наслаждение тем наследием, которое он оставил после себя. Головкин заслужил право пожинать лавры. Думаю, он реализуется как бизнесмен и его точно ждет успех.