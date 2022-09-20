40-летнего Головкина хотят выжать до последнего. WBA дала ветерану нереальный срок для боя

В прошлые выходные, 18 сентября, Геннадий Головкин проиграл Канело Альваресу в заключительной встрече трилогии. После проигрыша казахстанец напомнил всем, что он до сих пор является чемпионом мира в среднем весе.

«Помните, ребята, у меня ещё есть три пояса в 160 фунтах. Я вернусь, ребята. Я всё ещё чемпион [в среднем весе], ребята», — отметил Головкин после неудачной попытки стать чемпионом в двух весовых категориях.

Этим пользуется комитет WBA, где Геннадий пребывает в статусе суперчемпиона. Они хотят поскорее организовать бой против регулярного чемпиона Эрисланди Лары.



«Комитет решил одобрить запрос на разрешение, и, если Головкин выиграет бой с Канело, у него будет пять дней (до 23 сентября), чтобы сообщить, какой титул он желает сохранить и защитить. Если это пояс чемпиона [WBA] в среднем весе, у него будет 120 дней, чтобы сразиться с Эрисланди Ларой в обязательном бою.



Если он проиграет, у него будет такой же крайний срок, чтобы защитить свой титул в среднем весе против кубинца в следующем бою», — заявили представители WBA.

То есть у GGG есть считаное количество дней, чтобы дать ответ, по какой линии он будет драться дальше. Зная об упрямстве WBA (Дмитрий Бивол не даст соврать), они вполне могут лишить его пояса, даже если речь будет идти об очередном объединительном бое. Хотя Головкин защищал этот титул 16 (!) раз за всю карьеру. С поправкой на возраст к нему можно было бы и полояльнее отнестись. Ведь у него ещё есть пояс IBF. И там также есть свой обязательный претендент.



Если он будет защищать пояс WBA, тогда бой против Лары должен состояться до середины января. Иначе он лишится титула. В отличие от WBC, который одаривает Канело Альвареса новыми поясами без повода, WBA не делает послабления для такого чемпиона, как Геннадий Головкин.

Между прочим, Головкину уже 40 лет. И он не может драться каждые три-четыре месяца, как в праймовые времена. Но в боксёрских организациях не учитывают это. Хотя тот же Канело Альварес в среднем дерётся по два раза в год. И никто не возмущается, что он ещё и прыгает по разным весовым и защищает титулы только по собственному желанию, а не по чьему-то указу сверху.

Стоит напомнить, что последние две схватки GGG были не против контендера по линии IBF. Сейчас обязательным претендентом является серебряный призёр ОИ-2012 непобеждённый бразилец Эскива Фалькао. После проигрыша Головкина Фалькао сразу же начал штурмовать IBF в соцсетях.



«Теперь пришла моя очередь. IBF, я номер № 1 в мире, я должен драться за пояс с чемпионом GGG. Канело не отправил его в отставку. Со мной будет иначе. Top Rank, Боб Арум, я хочу стать чемпионом мира»



Поэтому есть вероятность, что IBF также может надавить на своего чемпиона. Если это случится, то положение прославленного казахстанца резко усложнится. Тем не менее чиновники всё равно не дают ему выдохнуть и абстрагироваться после изнурительного боя. Как можно так неуважительно обращаться с уважаемым бойцом и великим чемпионом? 16 защит пояса WBA и ноль привилегий. Похоже в боксёрских верхах есть желающие отправить Головкина на пенсию. А пока что ждём 23 сентября.