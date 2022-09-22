Флойд Мейуэзер выставляется на деньги

О том, что Флойд Мейуэзер намерен в 2023 году встретиться с Конором Макгрегором, американский боксер рассказал в интервью Daily Mail, описывая свои планы на ближайшее будущее. В нем у него еще два так называемых выставочных, то есть неофициальных и, по сути, больше похожих на открытые для публики спарринги или шоу, поединка. Первый состоится уже 25 сентября в Японии против местного бойца Микуру Асакуры, второй Мейуэзер планирует провести в ноябре в Дубае. Мейуэзер не уточнил, будет ли его матч с Макгрегором «выставочным» или официальным.

Речь идет о повторении эксперимента, устроенного в 2017 году. Флойд Мейуэзер, выдающийся средневес, накопивший к тому моменту уникальный профессиональный послужной список из 49 побед подряд, пользовавшийся громадной популярностью и уже заработавший репутацию наиболее успешного в коммерческом плане спортсмена мира, решил пять лет назад подраться на ринге с также чрезвычайно востребованным у публики ирландцем Конором Макгрегором. Макгрегор согласился, несмотря на то что выступал в смешанных единоборствах в весовой категории, примерно аналогичной категории противника (в MMA это легкий вес, до 70 кг), и боксерского опыта, полученного на серьезном уровне, не имел. Бой, состоявшийся в Лас-Вегасе, вышел, строго говоря, совершенно не интересным. Мейуэзер в нем доминировал и в десятом раунде отправил оппонента в нокдаун.

Зато оправдалась ставка на магию имен участников. Матч сгенерировал доходы на общую сумму около $600 млн. Примерно две трети из нее, как считается, пошло на оплату гонораров Флойда Мейуэзера и Конора Макгрегора. Американец заработал $280 млн, ирландец — $130 млн. Дороже, и то совсем чуть-чуть, в истории бокса был лишь один поединок — между тем же Мейуэзером и филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году.

Правда, вряд ли на этот раз Флойд Мейуэзер и Конор Макгрегор могут рассчитывать на столь же щедрое вознаграждение. Дело в том, что за пять лет их статус сильно изменился.

Мейуэзер, которому уже 45 лет, после выигрыша у ирландца, по сути, завершил карьеру. В «настоящих» боях он не дрался, ограничиваясь теми самыми «выставочными» выступлениями. Магкрегор гораздо моложе, ему 34 года. Но и он уже явно переживает карьерный закат. Неофициальный титул короля MMA Конор Макгрегор потерял еще в 2018 году, когда с ним довольно жестоко расправился россиянин Хабиб Нурмагомедов. А затем Макгрегор дважды подряд уступил и американцу Дастину Пуарье. Причем во втором бою — в июле прошлого года — заработал перелом ноги.

Впрочем, если не рекордные, то солидные призовые Флойду Мейуэзеру и Конору Макгрегору все равно, видимо, обеспечены. По крайней мере, если верить американцу, то даже за бой с никому не известным Асакурой ему достанется от $15 млн до $20 млн.