Российский боксер объяснил тактику Головкина в трилогии с «Канело» и отсутствие нокаута

Победа позволила мексиканцу защитить титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. «Это бой двух звезд. Интрига, конечно, присутствовала, но заявления перед боем не оправдали то, что происходило в бою. Не было драйва и желания у обоих боксеров друг друга как можно быстрее финишировать. Но это большой бокс, и здесь каждая ошибка стоит победы.



В боксе есть хорошая поговорка: “Каждый боксирует настолько, насколько позволяет его соперник”. Гена — супербоксер, и что-то ему советовать в бою, наверное, может очень немного людей в этом мире. У него наверняка был план, чтобы взвинтить темп во второй половине. Но мне кажется, что сам Геннадий не был уверен, что сможет весь этот бой боксировать в высоком темпе, если начнет включаться с первых раундов. Поэтому мы увидели это только во второй половине», — приводит слова Кудряшова Fightnews.info со ссылкой на его интервью YouTube-каналу Meta MMA.