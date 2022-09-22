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22 сентября, источник: Vesti.kz

Российский боксер объяснил тактику Головкина в трилогии с «Канело» и отсутствие нокаута

Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов (25−5, 24 КО) считает, что казахстанец Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО) не стал форсировать события в третьем поединке против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (58−2−2, 37 КО), так как боялся, что не выдержит высокий темп в течение всего боя. Трилогия, прошедшая 18 сентября в Лас-Вегасе (США), осталась за «Канело».

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Источник: Reuters

Победа позволила мексиканцу защитить титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. «Это бой двух звезд. Интрига, конечно, присутствовала, но заявления перед боем не оправдали то, что происходило в бою. Не было драйва и желания у обоих боксеров друг друга как можно быстрее финишировать. Но это большой бокс, и здесь каждая ошибка стоит победы.

В боксе есть хорошая поговорка: “Каждый боксирует настолько, насколько позволяет его соперник”. Гена — супербоксер, и что-то ему советовать в бою, наверное, может очень немного людей в этом мире. У него наверняка был план, чтобы взвинтить темп во второй половине. Но мне кажется, что сам Геннадий не был уверен, что сможет весь этот бой боксировать в высоком темпе, если начнет включаться с первых раундов. Поэтому мы увидели это только во второй половине», — приводит слова Кудряшова Fightnews.info со ссылкой на его интервью YouTube-каналу Meta MMA.

Напомним, что первые два боя также прошли в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах. Первый завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл Альварес.

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