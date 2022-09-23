Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Италия
Англия
10
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Германия
Венгрия
01
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Босния и Герцеговина
Черногория
10
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Финляндия
Румыния
11
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Болгария
Гибралтар
41
Футбол. Сборные
2-й тайм
Бразилия
Гана
30
Футбол. Сборные
24.09
Аргентина
Гондурас
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
01
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Северная Македония
20
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Мальта
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
35
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Авангард
42
Все события
Фоторепортажи
37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
50Матч легенд «Спартака» и «Зенита»
22:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IBA приостановила членство Федерации бокса Украины

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Международная боксерская ассоциация (IBA) временно приостановила членство в своих рядах Федерации бокса Украины ​​(ФБУ) из-за вмешательства государства в работу организации, сообщается на официальном сайте IBA.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что приостановление членства будет отменено при соблюдении условий автономии федерации и признания властями Украины выборов президента ФБУ, которые состоялись 17 декабря 2021 года. Это решение не коснется украинских спортсменов, IBA предпримет все необходимые шаги для обеспечения их участия в соревнованиях.

«Мы глубоко обеспокоены состоянием украинского бокса, так как узнали о вмешательстве государства. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать спортсменов в этой ситуации, приостановка деятельности национальной федерации не должна коснуться ни одного боксера Украины», — сказано в заявлении.

Действующим президентом IBA является россиянин Умар Кремлев, который 14 мая в Стамбуле на конгрессе организации был переизбран на новый срок. Тогда он остался единственным кандидатом после того, как его конкурента Бориса ван дер Фёрста сняли с выборов. Нидерландец оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграл дело. Кандидатами на пост президента на новых выборах должны быть Кремлев и ван дер Фёрст.

В Ереване 25 сентября состоится внеочередной конгресс IBA, на котором национальные федерации проголосуют по вопросу необходимости проведения президентских выборов. Если они проголосуют за, выборы пройдут немедленно. В ином случае действующий президент Кремлев останется на своем посту на четыре года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская пенсия лучше бразильской. Что задумали легионеры 'Зенита'?
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь