IBA приостановила членство Федерации бокса Украины

Отмечается, что приостановление членства будет отменено при соблюдении условий автономии федерации и признания властями Украины выборов президента ФБУ, которые состоялись 17 декабря 2021 года. Это решение не коснется украинских спортсменов, IBA предпримет все необходимые шаги для обеспечения их участия в соревнованиях.

«Мы глубоко обеспокоены состоянием украинского бокса, так как узнали о вмешательстве государства. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать спортсменов в этой ситуации, приостановка деятельности национальной федерации не должна коснуться ни одного боксера Украины», — сказано в заявлении.

Действующим президентом IBA является россиянин Умар Кремлев, который 14 мая в Стамбуле на конгрессе организации был переизбран на новый срок. Тогда он остался единственным кандидатом после того, как его конкурента Бориса ван дер Фёрста сняли с выборов. Нидерландец оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграл дело. Кандидатами на пост президента на новых выборах должны быть Кремлев и ван дер Фёрст.