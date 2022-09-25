Дацик вырубил Емельяненко за 13 секунд! И этого мы ждали 13 лет?

Нечасто бывает, что нам приходится ждать какого-то поединка почти 13 лет. Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик поссорились в далёком 2009 году: брат Последнего Императора жёстко прошёлся по Рыжему Тарзану в интервью, тот ответил — и понеслось. Спортсмены обменивались колкими оскорблениями примерно раз в месяц, но никак не могли встретиться в октагоне. Мешали другие планы, скандалы и длительное нахождение в местах лишения свободы. Но конфликт продолжал тлеть.

В 2022 году Емельяненко и Дацик наконец-то подписали контракт на бой. Но потом Александр внезапно ушёл в глубокий запой: многим казалось, что ветеран уже не выберется из алкогольного угара. Однако семья и друзья помогли — Емельяненко перевезли в Екатеринбург, где его постепенно приводили в форму под наблюдением лучших врачей. Саша тоже проявил желание выбраться из пропасти — и к 24 сентября подошёл в приличных кондициях.

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Как и ожидалось, Дацик бросился вперёд с первых секунд. Рыжий Тарзан выкидывал чудовищные по силе удары, часть которых попадала в цель. Александр выглядел неуверенно и после идеального левого бокового от Дацика рухнул на настил без сознания — жесточайший нокаут! После падения Емельяненко ещё долго не мог прийти в себя: его секундант Иван Штырков выглядел очень обеспокоенным. На весь бой ушло 12 секунд — фантастика!

По всей видимости, Александр слишком рано вернулся в ринг. После столь глубокого загула следовало ещё несколько месяцев потренироваться, прежде чем драться с настолько опасным оппонентом. А вот Дацику нужно отдать должное: Рыжий Тарзан остаётся невероятно опасным нокаутёром. Сразу после объявления результатов Емельяненко попросил реванш, но не факт, что ему дадут такую возможность. Слишком жалко он выглядел.