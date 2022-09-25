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09:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лучшая антиалкогольная кампания»: Дацик — о победе над Емельяненко

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российский боец ММА Вячеслав Дацик заявил после боксерского поединка против Александра Емельяненко, что его оппонент проиграл из-за алкогольной зависимости.

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Источник: РИА "Новости"

Бой прошел в субботу в рамках московского турнира лиги Hardcore Boxing и завершился победой Дацика нокаутом в первом раунде.

«Я не наносил мощного силового удара, которым сломал бы ему голову. Легкий, техничный, скоростной удар. Даже жалко его было. За такое короткое время никакая “фарма” не поможет восстановиться, этот бой стал лучшей антиалкогольной кампанией в стране. Потому что алкоголь доводит до такого состояния, что у них даже при набранной форме координация хромает. Скорости нет, видения боя. Сказал ему после: “Тренируйся, завязывай пить”. А он сказал, что подготовится, хочет реванш. Конфликт исчерпан, все всё видели. Обещал мне боль показать, я тоже не показал, он уснул быстро. Так боли и не дождался», — сказал Дацик журналистам.

«Насчет реванша: мне он точно не нужен, а Саше — если наберет форму. Он хотел наказать Антонио Бигфута Силву за брата (Федора). Вряд ли он его пройдет, хотя Бигфут и сам не в суперформе», — добавил боец.

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