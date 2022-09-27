Организаторы выставочного боя в Японии извинились перед Мэйуэзером за выходку с цветами
Перед поединком политический деятель бросил цветы под ноги американскому боксеру.
Перед поединком политический деятель бросил цветы под ноги американскому боксеру.
ТАСС, 27 сентября. Глава промоутерской компании Rizin Нобухико Сакакибара принес извинения бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях американцу Флойду Мэйуэзеру — младшему за инцидент с цветами перед его выставочным поединком с японцем Микуру Асакурой. Об этом Сакакибара написал в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
В воскресенье Мэйуэзер-младший победил японского бойца смешанного стиля (ММА) Микуру Асакуру в выставочном трехраундовом поединке по правилам бокса. Бой прошел в Сайтаме (Япония) и завершился победой американца во втором раунде техническим нокаутом. Перед поединком японский политический деятель Окуно Такаси, выигравший аукцион за место в вип-партере у ринга и получивший возможность подарить боксеру цветы на ринге, бросил их с презрением Мэйуэзеру под ноги. Позднее Такаси в интервью порталу EastSportsWeb объяснил свой поступок ответом на поведение американца перед выставочным поединком в Японии с Тэнсином Насукавой в 2018 году, когда Мэйуэзер заставил соперника долго ждать своего выхода на ринг.
«Мы глубоко извиняемся за то, что допустили такой подлый поступок одного человека на священном ринге, — написал Сакакибара. — Обещаем, что никогда больше не позволим такому случиться».
Мэйуэзеру 45 лет, на его счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. Мэйуэзер — владелец промоутерской компании, клиентами которой являются боксеры и бойцы смешанного стиля. Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году. После завершения выступлений боксер провел четыре выставочных боя, выиграв у японского кикбоксера Тэнсина Насукавы (2018 год), американского блогера Логана Пола (2020), спарринг-партнера Дона Мура (2022) и Асакуры.
Американец является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.