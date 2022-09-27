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09:39 (мск), источник: ТАСС

Организаторы выставочного боя в Японии извинились перед Мэйуэзером за выходку с цветами

Перед поединком политический деятель бросил цветы под ноги американскому боксеру.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 27 сентября. Глава промоутерской компании Rizin Нобухико Сакакибара принес извинения бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях американцу Флойду Мэйуэзеру — младшему за инцидент с цветами перед его выставочным поединком с японцем Микуру Асакурой. Об этом Сакакибара написал в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В воскресенье Мэйуэзер-младший победил японского бойца смешанного стиля (ММА) Микуру Асакуру в выставочном трехраундовом поединке по правилам бокса. Бой прошел в Сайтаме (Япония) и завершился победой американца во втором раунде техническим нокаутом. Перед поединком японский политический деятель Окуно Такаси, выигравший аукцион за место в вип-партере у ринга и получивший возможность подарить боксеру цветы на ринге, бросил их с презрением Мэйуэзеру под ноги. Позднее Такаси в интервью порталу EastSportsWeb объяснил свой поступок ответом на поведение американца перед выставочным поединком в Японии с Тэнсином Насукавой в 2018 году, когда Мэйуэзер заставил соперника долго ждать своего выхода на ринг.

«Мы глубоко извиняемся за то, что допустили такой подлый поступок одного человека на священном ринге, — написал Сакакибара. — Обещаем, что никогда больше не позволим такому случиться».

Мэйуэзеру 45 лет, на его счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. Мэйуэзер — владелец промоутерской компании, клиентами которой являются боксеры и бойцы смешанного стиля. Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году. После завершения выступлений боксер провел четыре выставочных боя, выиграв у японского кикбоксера Тэнсина Насукавы (2018 год), американского блогера Логана Пола (2020), спарринг-партнера Дона Мура (2022) и Асакуры.

Американец является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

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