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09:41 (мск), источник: ТАСС

Колумбийского боксера ввели в кому из-за травм, полученных на ринге

25-летний Луис Киньонес проиграл нокаутом и был унесен с ринга на носилках.

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Источник: Reuters

ТАСС, 27 сентября. Колумбийский боксер Луис Киньонес введен в состояние искусственной комы после поединка. Об этом сообщила пресс-служба медицинской клиники в Барранкилье, которую цитирует канадский телеканал RDS.

В субботу Киньонес провел рейтинговый поединок весовой категории до 63,5 кг против венесуэльца Хосе Муньоса в Барранкилье. Поединок завершился в заключительном, восьмом раунде тяжелым нокаутом Киньонеса, которого унесли с ринга на носилках.

По сообщению медиков, боксер был прооперирован по поводу черепно-мозговой травмы и введен в состояние искусственной комы на двое суток. Врачи оценивают прогнозы на жизнь спортсмена как неутешительные.

Кионьонесу 25 лет, в его послужном списке 10 побед (6 нокаутом), 1 поражение. Профессиональную карьеру он начал в 2018 году.

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