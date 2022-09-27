Фьюри назвал имя желаемого соперника

Фьюри заявил, что хотел бы провести поединок с немцем Мануэлем Чарром. «С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание. Сражался с лучшими бойцами и теперь снова на подъеме! Давай, Чарр», — написал британец.

26 сентября Фьюри объявил о срыве боя с соотечественником Энтони Джошуа, который был запланирован на декабрь. Спортсмен объяснил, что контракт на поединок не был подписан вовремя. «Для Джошуа официально все кончено. Сейчас он на морозе с волчьей стаей. Забудьте об этом», — добавил он. Фьюри назвал соперника идиотом и трусом.