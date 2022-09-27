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18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дерек Чисора объявил о завершении карьеры

Британский боксер Дерек Чисора официально объявил о завершении карьеры.

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Источник: AFP 2022

В выходные он присутствовал на боксерском вечере в Манчестере. После одного из поединков Чисора сказал: «Я на пенсии», ответив на вопрос BT Sport, вернется ли он на ринг в ближайшее время.

Свой последний поединок Чисора провел в июле, британец победил болгарина Кубрата Пулева в бою за вакантный титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) International в тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге 38-летний Чисора одержал 33 победы (23 нокаутом) при 12 поражениях.

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