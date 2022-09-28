Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Куньлунь
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Урал
Торпедо
10
Футбол. Кубок России
17:30
Химки
Локомотив
Футбол. Кубок России
17:30
Оренбург
Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Футбол. Кубок России
20:00
Краснодар
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
20:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Сборные
03:00
Ямайка
Аргентина
03
Все события
Фоторепортажи
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
13Ирина Роднина — героиня для кино
16:21 (мск), источник: Газета.Ру

В России хотят организовать бой для украинского чемпиона Усика

Глава промоушена Hardcore Boxing Анатолий Сульянов признался, что хочет организовать поединок украинского боксера Александра Усика.

Наверх
Источник: AP 2022

Сульянов намерен устроить встречу Усика с непобежденным россиянином Сосланом Асбаровым, который в минувшие выходные победил Дмитрия Кудряшова единогласным решением судей.

«Мой бой мечты в боксе? Года полтора-два, и я сделаю все, чтобы увидеть бой Асбарова против Усика. Поверьте, к тому времени Сослан будет готов. Что касается политики, вы слышали хотя бы раз, чтобы глава UFC Дэйна Уайт касался этой темы? Сейчас для меня и Асбаров, и Усик — это представители его величества бокса. Повторюсь, говорю это в контексте спорта. Не сейчас, в моменте, но через некоторое время это был бы громкий, сильный бой двух непобежденных профессионалов», — приводит слова Сульянова РИА «Новости».

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Какой кнопочный телефон взять с собой, если пришла повестка
Как идет мобилизация в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь