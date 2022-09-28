В России хотят организовать бой для украинского чемпиона Усика

«Мой бой мечты в боксе? Года полтора-два, и я сделаю все, чтобы увидеть бой Асбарова против Усика. Поверьте, к тому времени Сослан будет готов. Что касается политики, вы слышали хотя бы раз, чтобы глава UFC Дэйна Уайт касался этой темы? Сейчас для меня и Асбаров, и Усик — это представители его величества бокса. Повторюсь, говорю это в контексте спорта. Не сейчас, в моменте, но через некоторое время это был бы громкий, сильный бой двух непобежденных профессионалов», — приводит слова Сульянова РИА «Новости».