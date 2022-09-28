В России хотят организовать бой для украинского чемпиона Усика
Глава промоушена Hardcore Boxing Анатолий Сульянов признался, что хочет организовать поединок украинского боксера Александра Усика.
Глава промоушена Hardcore Boxing Анатолий Сульянов признался, что хочет организовать поединок украинского боксера Александра Усика.
Сульянов намерен устроить встречу Усика с непобежденным россиянином Сосланом Асбаровым, который в минувшие выходные победил Дмитрия Кудряшова единогласным решением судей.
«Мой бой мечты в боксе? Года полтора-два, и я сделаю все, чтобы увидеть бой Асбарова против Усика. Поверьте, к тому времени Сослан будет готов. Что касается политики, вы слышали хотя бы раз, чтобы глава UFC Дэйна Уайт касался этой темы? Сейчас для меня и Асбаров, и Усик — это представители его величества бокса. Повторюсь, говорю это в контексте спорта. Не сейчас, в моменте, но через некоторое время это был бы громкий, сильный бой двух непобежденных профессионалов», — приводит слова Сульянова РИА «Новости».
В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).