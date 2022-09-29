Николай Валуев получил повестку в военкомат

«Сейчас в военкомат поеду. Того ресурса, который является контрактным, той части российской армии и частей Народной милиции республик Донбасса — их не хватает. Для освобождения контрактного боевого ресурса и существует частичная мобилизация», — сообщил Валуев «Известиям».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Планируется призвать 300 тысяч человек со всей страны. В первую очередь призывать будут тех, кто отслужил и кто имеет необходимую для фронта учетную специальность: артиллеристы, танкисты и другие.