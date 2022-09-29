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13:50 (мск), источник: Московский комсомолец

Николай Валуев получил повестку в военкомат

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку по частичной мобилизации и в ближайшее время отправится в военкомат.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил парламентарий.

«Сейчас в военкомат поеду. Того ресурса, который является контрактным, той части российской армии и частей Народной милиции республик Донбасса — их не хватает. Для освобождения контрактного боевого ресурса и существует частичная мобилизация», — сообщил Валуев «Известиям».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Планируется призвать 300 тысяч человек со всей страны. В первую очередь призывать будут тех, кто отслужил и кто имеет необходимую для фронта учетную специальность: артиллеристы, танкисты и другие.

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