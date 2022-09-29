«Для любопытных»: Валуев показал полученную повестку в военкомат
Депутат Государственной Думы Николай Валуев «для любопытных» опубликовал снимок полученной повестки в военкомат.
Депутат Государственной Думы Николай Валуев «для любопытных» опубликовал снимок полученной повестки в военкомат.
Фотография появилась в телеграм-канале парламентария.
«Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовёт — пойду», — написал под снимком депутат.
Также Валуев сообщил, что собирается явиться в военкомат после завершения «пленарных недель» в нижней палате парламента. Стоит отметить, что повестка пришла депутату ещё 15 сентября, прийти он должен для уточнения данных.
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет.
О том, что Валуев получил повестку в военкомат стало известно сегодня ранее. Депутат подчеркнул, что частичная мобилизация — это очень важное решение для России. По его словам, сегодня военные действия ведутся на достаточно протяжённом отрезке границы и того ресурса, который является контрактным, не хватает.