«Для любопытных»: Валуев показал полученную повестку в военкомат

Также Валуев сообщил, что собирается явиться в военкомат после завершения «пленарных недель» в нижней палате парламента. Стоит отметить, что повестка пришла депутату ещё 15 сентября, прийти он должен для уточнения данных.

О том, что Валуев получил повестку в военкомат стало известно сегодня ранее. Депутат подчеркнул, что частичная мобилизация — это очень важное решение для России. По его словам, сегодня военные действия ведутся на достаточно протяжённом отрезке границы и того ресурса, который является контрактным, не хватает.