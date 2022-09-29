Валуев объяснил, почему не пришел в военкомат сразу после вручения повестки

«Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Единственное — мои коллеги молодцы. Они на воинский учет кто встал в Государственной Думе, они получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. А у нас пока много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было. На следующей неделе я обязательно поеду, явлюсь в военкомат», — сообщил политик в видеозаписи на своем Telegram-канале.

В тексте повестки, фото которой привел Валуев, говорится, что депутат был вызван в военкомат еще 15 сентября «для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета». Ему было предложено явиться в комиссариат Санкт-Петербурга. В повестке отмечалось, что «за неявку в указанный срок вы будете привлечены к установленной законом ответственности».

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.