Вагабов сломал нос американцу Николсону в поединке по боксу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россиянин Вагаб Вагабов сломал нос американскому бойцу Алексу Николсону в поединке, который прошел на турнире в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Николсону, у которого после одного из ударов Вагабова сместился нос, потребовалась помощь врачей.

«У меня сломан нос. Ждем врачей. Трудно дышать, он сместился», — сказал Николсон.