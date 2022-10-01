Вагабов сломал нос американцу Николсону в поединке по боксу
Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россиянин Вагаб Вагабов сломал нос американскому бойцу Алексу Николсону в поединке, который прошел на турнире в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Николсону, у которого после одного из ударов Вагабова сместился нос, потребовалась помощь врачей.
«У меня сломан нос. Ждем врачей. Трудно дышать, он сместился», — сказал Николсон.
Вагабов победил Николсона техническим нокаутом в первом раунде. Поединок проходил по правилам бокса.