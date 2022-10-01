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09:51 (мск), источник: ТАСС

Вагабов сломал нос американцу Николсону в поединке по боксу

Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россиянин Вагаб Вагабов сломал нос американскому бойцу Алексу Николсону в поединке, который прошел на турнире в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Николсону, у которого после одного из ударов Вагабова сместился нос, потребовалась помощь врачей.

«У меня сломан нос. Ждем врачей. Трудно дышать, он сместился», — сказал Николсон.

Вагабов победил Николсона техническим нокаутом в первом раунде. Поединок проходил по правилам бокса.

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