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3 октября, источник: Vesti.kz

Непобежденный боксер анонсировал подготовку к бою с Елеусиновым

Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк (19−0−1, 11 КО) объявил о начале подготовки к бою с казахстанцем Данияром Елеусиновым (11−0, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: twitter.com/TarasShelestyuk

Оба боксера выступают в полусреднем весе. Ранее они устроили переписку в соцсетях об организации боя.

«Я начал подготовку к бою с Елеусиновым. Жду контракт от них, и поехали! И новый чемпион IBO. Хороших выходных», — написал украинец в своем Twitter.

Напомним, что последний раз казахстанец дрался в декабре, когда и завоевал свой чемпионский пояс IBO после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао (15−1, 4 КО).

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