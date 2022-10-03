Непобежденный боксер анонсировал подготовку к бою с Елеусиновым

Оба боксера выступают в полусреднем весе. Ранее они устроили переписку в соцсетях об организации боя.

«Я начал подготовку к бою с Елеусиновым. Жду контракт от них, и поехали! И новый чемпион IBO. Хороших выходных», — написал украинец в своем Twitter.