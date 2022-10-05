Российский бокс восстановлен в правах. На турнирах будут и триколор, и гимн

Источник: Федерация бокса России

Что произошло

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой, а также призвала к мирному урегулированию конфликтов.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

IBA отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях в марте — из-за ситуации на Украине. Теперь же боксеры из России и Белоруссии смогут принимать участие во всех турнирах под эгидой IBA — в частности, в чемпионате мира, который пройдет в Ташкенте в 2023 году. А вот чемпионат Европы россияне и белорусы уже пропустили — он состоялся в Ереване в минувшем мае.

С флагом и гимном

Российские и белорусские спортсмены будут выступать под флагами своих стран, а на состязаниях смогут присутствовать официальные представители национальных боксерских федераций России и Белоруссии. В случае побед в поединках россиян и белорусов будут чествовать исполнением национальных гимнов их государств.

При этом снятие запрета не распространяется на олимпийский боксерский турнир. В 2019 году МОК наказал IBA лишением права проведения олимпийского боксерского турнира — из-за управленческого кризиса в организации. С 2020-го Международную боксерскую ассоциацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Умар Кремлев | Источник: Федерация бокса России

Заявление Кремлева

«Сегодня бокс демонстрирует, что спорт выше, чем политика, когда начинается спорт, заканчиваются политические игры, — сказал Кремлев в интервью ТАСС, комментируя возвращение России и Белоруссии в мировой любительский бокс. — Мы, Международная ассоциация бокса, боксерская семья, демонстрируем сегодня, что мы независимы, защищаем спортсменов, должны дать всем спортсменам равные условия. Для спортсменов важно, когда играет гимн и поднимается их флаг. А не медали, которые им вешают, это уже вторично».

Кремлев призвал и другие международные спортивные федерации последовать примеру IBA.

«Я призываю все международные ассоциации принять такое решение, потому что это правильное решение, — сказал он. — Наша задача как спортивных функционеров — защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Всех призываю присоединяться к нашим решениям».

Пока же другие крупные спортивные федерации запрещают российским и белорусским спортсменам выступать в своих турнирах. За исключением разве что ММА-промоушенов, но это профессиональный спорт. Однако в середине сентября трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев рассказал «СЭ», что велика вероятность, что в 2023 году российские и белорусские борцы будут допущены до турниров Объединенного мира борьбы (т.е. ЧМ, ЧЕ и т. д. ). «Есть такая инсайдерская информация — я не могу утверждать, но знаю ситуацию изнутри на самом высоком уровне, — что проведена очень серьезная работа руководством Федерации спортивной борьбы России. Надеюсь, что со следующего года сборные команды России и Белоруссии смогут участвовать на международных форумах», — сказал Сайтиев.

Реакция ветеранов бокса

Константин Цзю | Источник: Спорт-Экспресс

Константин Цзю, бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов в первом полусреднем весе:

— Здравый рассудок восторжествовал. Мы этого ждали. Это решит много вопросов. Ребятам больше работать. Сейчас должны доказать. Вперед! Не удивлен такому решению. Справедливость восторжествовала. Может ли это спровоцировать цепочку допуска наших спортсменов другими федерациями? Если есть сильный лидер, так и произойдет. Создан прецедент, от него будем отталкиваться. Надеюсь, это решение станет примером и другим спортивным международным организациям.

Денис Лебедев, бывший чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе:

— Нужно порадоваться! Будем и дальше работать. Это решение говорит о том, что федерация бокса России ведет эффективную и плодотворную работу. Вопреки всем врагам! Будем надеяться, что и остальные международные ассоциации возьмут пример с этого решения.

Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион по боксу: