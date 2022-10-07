Алимханулы обратился к фанатам перед защитой титула

«Всем ассалаумағалейкум! Тренировочный процесс проходит так, как мы задумали. 12 ноября у нас бой. Большое спасибо вам за поддержку! Ваша поддержка нам нужна! Сделаем “казахский стиль” известным во всем мире! И напишем историю. Первую страницу мы уже написали», — заявил Алимханулы вместе со своим менеджером Бериком Султаном.