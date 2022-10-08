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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам одержал победу над боксером с 23 нокаутами

Канат Ислам (29−1, 22 КО) одержал очередную победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

Соперником 38-летнего казахстанского боксера стал его ровесник из Аргентины Хавьер Франсиско Масьель (34−18, 23 КО). Бой прошел в Плант-Сити (Флорида, США) и состоял из восьми раундов.
Боксеры прошли всю дистанцию. Ислам одержал победу решением судей. Для него эта победа стала 29-й в профи, Масьель же проиграл в 18-й раз в карьере.

Отметим, что эта победа стала для Ислама первой после дебютного поражения в карьере, которое он потерпел в феврале года.

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