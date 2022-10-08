Никита Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге

Никите Цзю 24 года, он является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На его счету четыре победы в четырех поединках на профессиональном ринге (три нокаутом). В активе Драйдена теперь одно поражение при четырех победах (все нокаутом).