Никита Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Австралийский боксер Никита Цзю победил соотечественника Даркона Драйдена в своем четвертом бою на профессиональном ринге.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Австралийский боксер Никита Цзю победил соотечественника Даркона Драйдена в своем четвертом бою на профессиональном ринге.
Поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг), прошедший в австралийском Ньюкасле, завершился победой Цзю техническим нокаутом в третьем раунде.
Никите Цзю 24 года, он является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На его счету четыре победы в четырех поединках на профессиональном ринге (три нокаутом). В активе Драйдена теперь одно поражение при четырех победах (все нокаутом).