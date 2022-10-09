В Польше призвали исключить IBA из МОК из-за решения по россиянам

«Решение IBA может стать началом масштабных усилий России по возвращению своих спортсменов в международный спорт», — заявил Бортничук. Он призвал спортивные организации совместно обратиться в МОК с предложением лишить IBA членства в комитете.
7 октября Швеция и Финляндия заявили о бойкоте боксерских турниров с участием российских спортсменов. Президент Шведской боксерской ассоциации Пер-Аксель Шехольм назвал происходящее неприемлемым.
5 октября стало известно, что IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.