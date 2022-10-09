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11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В Польше призвали исключить IBA из МОК из-за решения по россиянам

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что необходимо исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из Международного олимпийского комитета (МОК) из-за отмены отстранения россиян. Об этом сообщает Inside the Games.

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Источник: РИА "Новости"

«Решение IBA может стать началом масштабных усилий России по возвращению своих спортсменов в международный спорт», — заявил Бортничук. Он призвал спортивные организации совместно обратиться в МОК с предложением лишить IBA членства в комитете.

7 октября Швеция и Финляндия заявили о бойкоте боксерских турниров с участием российских спортсменов. Президент Шведской боксерской ассоциации Пер-Аксель Шехольм назвал происходящее неприемлемым.

5 октября стало известно, что IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

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