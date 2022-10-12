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18:03 (мск), источник: Sports.Ru

Глава IBA Кремлев призвал МОК допустить россиян до соревнований: «Спортсмены — не политические инструменты. Они не заслужили, чтобы к ним так плохо относились»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выступил с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) допустить российских спортсменов к участию в международных стартах.

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Источник: РИА "Новости"

«МОК должен пересмотреть свой подход, решение об исключении некоторых спортсменов по национальному признаку противоречит принципам олимпийского движения, оно наносит ущерб всем видам спорта. Я призываю МОК открыть окно для спортсменов, чтобы они продолжали выступать, призываю изменить политику, исключающую спортсменов. Хочу обратиться ко всему международному спортивному миру: пусть все имеют возможность соревноваться.

Спортсмены — не политические инструменты, это те, кто страдает от политических решений, они не заслужили того, чтобы к ним так плохо относилась спортивная среда. Политики делают свою работу, продвигая свои интересы, а мы должны делать свою, чтобы обезопасить наших спортсменов и спорт. Спортивный мир блокируется политиками и, к сожалению, теряет свою автономию. За спиной спортсменов не должно быть политических игр, это опасно для будущего спорта. МОК должен немедленно исправить ситуацию. Всем спортсменам нужно дать зеленый свет, так как они ни в чем не виноваты», — сказал Кремлев.

Напомним, ранее IBA допустила до соревнований под флагами своих стран боксеров из России и Беларуси.

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