Уайлдер нокаутировал Хелениуса и одержал первую победу с 2019 года

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Уфа
Родина
01
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Салернитана
Футбол. Зарубежный
14:00
Тулуза
Анже
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Сочи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Арсенал
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Акрон
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Аяччо
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Кремонезе
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Зенит
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нефтехимик
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Шинник
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Северсталь
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Балтика
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Спартак
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Вегас
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Калгари
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
Чикаго
25
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Альмерия
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Нэшвилл
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Лос-Анджелес
67
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Коламбус
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Анахайм
71
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Аризона
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Монреаль
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Детройт
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Тампа-Бэй
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Оттава
32
Хоккей. НХЛ
15.10
Филадельфия
Ванкувер
32
Все события
Фоторепортажи
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
21ЦСКА и «Динамо» поделили очки в дерби
09:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уайлдер нокаутировал Хелениуса и одержал первую победу с 2019 года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер победил нокаутом финна Роберта Хелениуса в бою в тяжелом весе, который прошел в Нью-Йорке.

Наверх
Источник: AP 2022

Поединок завершился в первом раунде. Уайлдер стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Уайлдер на профессиональном ринге одержал 43 победы (42 нокаутом) при двух поражениях. Оба он потерпел в последних боях против британца Тайсона Фьюри. Предыдущую победу американский тяжеловес одержал в ноябре 2019 года в поединке против кубинца Луиса Ортиса. Хелениусу 38 лет, на его счету 31 победа (20 нокаутом) при четырех поражениях.

В другом бою американец Калеб Плант одержал победу нокаутом в девятом раунде над соотечественником Энтони Дирреллом в весе до 76,2 кг.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Просили сдать бой'. Как СИЗО и наркотики чуть не сгубили карьеру боксера
Лучший фигурист Тутберидзе прошел ад и выжил. Он карабкается на вершину
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь