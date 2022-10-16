Уайлдер нокаутировал Хелениуса и одержал первую победу с 2019 года
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер победил нокаутом финна Роберта Хелениуса в бою в тяжелом весе, который прошел в Нью-Йорке.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер победил нокаутом финна Роберта Хелениуса в бою в тяжелом весе, который прошел в Нью-Йорке.
Поединок завершился в первом раунде. Уайлдер стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Уайлдер на профессиональном ринге одержал 43 победы (42 нокаутом) при двух поражениях. Оба он потерпел в последних боях против британца Тайсона Фьюри. Предыдущую победу американский тяжеловес одержал в ноябре 2019 года в поединке против кубинца Луиса Ортиса. Хелениусу 38 лет, на его счету 31 победа (20 нокаутом) при четырех поражениях.
В другом бою американец Калеб Плант одержал победу нокаутом в девятом раунде над соотечественником Энтони Дирреллом в весе до 76,2 кг.