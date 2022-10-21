Фьюри намерен купить футбольный клуб! Тайсон готов бросаться деньгами

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Голова Тайсона Фьюри в последнее время занята не только боями. Следующий поединок Цыганского Короля официально анонсирован — 3 декабря он в третий раз встретится с Дереком Чисорой в Лондоне. Параллельно Тайсон раздумывает об уходе из бокса и о том, чем будет заниматься на пенсии. Похоже, он нашел хороший вариант в футболе.

Фьюри раздумывает над покупкой футбольного клуба «Моркам», который выступает в английской лиге 1. Цыганский Король уже сотрудничает с руководством «креветок»: логотип его бренда Gypsy King можно увидеть на шортах игроков во время матчей. Кроме того, Тайсон владеет спортивной инфраструктурой «Моркама» и там же тренируется.

Но теперь боксер мыслит шире — он собирается купить клуб и заняться инвестированием. Об этом Фьюри рассказал в перекрестном интервью с экс-владельцем «Кристал Пэлас» Саймоном Джорданом на talkSPORT. В самом конце беседы Тайсон спросил у опытного Джордана совета: «Короткий вопрос: я подумываю о покупке футбольного клуба “Моркам”, они в данный момент играют в первой лиге. Поэтому я подумал, что инвестирую в них какое-то количество миллионов».

Джордан ответил шуткой: «Под словом “инвестировать” вы имеете в виду — бросить в них деньгами. “Инвестировать” — неправильный термин». Тайсон не смутился, но не стал спорить: «Да, по сути, кидайте в них деньгами и помогайте подниматься. Мне предложили купить футбольный клуб “Моркам”. В любом случае я владею всеми тренировочными объектами и тренировочным залом. Так кто знает? Возможно, вы смотрите на владельца футбольного клуба».