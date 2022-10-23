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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России снялась с молодежного чемпионата мира по боксу

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Федерации бокса России и Белоруссии объявили о своем снятии с молодежного чемпионата мира из-за ограничений, связанных с подготовкой спортсменов, сообщает официальный сайт Международной ассоциации бокса (IBA).

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Источник: AP 2022

Молодежный чемпионат мира пройдет с 14 по 26 ноября в Ла-Нусии (Испания). Ранее IBA сообщила о допуске к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран.

«IBA получила официальные письма от национальных федераций России и Белоруссии, в которых говорится, что боксеры двух стран, несмотря на возможность участия во всех соревнованиях IBA, не примут участия в молодежном чемпионате мира по боксу 2022 года в Ла-Нусии. Причиной такого решения стали временные и логистические ограничения, связанные с подготовкой спортсменов. Поэтому соревнования пройдут без российских и белорусских спортсменов», — говорится в заявлении.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявляла, что молодежный чемпионат мира может стать для российских боксеров первым международным турниром с государственным флагом.

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