Сборная России снялась с молодежного чемпионата мира по боксу

Молодежный чемпионат мира пройдет с 14 по 26 ноября в Ла-Нусии (Испания). Ранее IBA сообщила о допуске к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран.

«IBA получила официальные письма от национальных федераций России и Белоруссии, в которых говорится, что боксеры двух стран, несмотря на возможность участия во всех соревнованиях IBA, не примут участия в молодежном чемпионате мира по боксу 2022 года в Ла-Нусии. Причиной такого решения стали временные и логистические ограничения, связанные с подготовкой спортсменов. Поэтому соревнования пройдут без российских и белорусских спортсменов», — говорится в заявлении.