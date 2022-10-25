«Исполнить мечту». Головкину предложили большой бой в 2023 году

«IBF обязала Геннадия Головкина сразиться с Эскивой Фалькао, WBA — с Эрисланди Ларой. Но существует большая вероятность, что Головкин не будет делать ни того, ни другого. Он уже не обязан никого слушать: он может принять большой бой, после чего уйти. К слову, он может исполнить мечту другого боксера — Хайме Мунгии. Мунгия давно ждет боя с Головкиным. Он стал бы ему лучшим соперником и принес бы гораздо больше денег. Так что эти санкционированные обязательные бои еще могут быть отозваны», — отмечает Youtube-канал Manny Boxing Channel.



Ожидается, что бой Головкина с Фалькао состоится в начале 2023 года.