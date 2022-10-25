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25 октября, источник: Vesti.kz

«Исполнить мечту». Головкину предложили большой бой в 2023 году

Youtube-канал Manny Boxing Channel предложил чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA, IBF и IBO Геннадию Головкину (42−2−1, 37 KО) отказаться от обязательных защит титулов ради большого боя, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: DAZN

Так, по договоренности, казахстанец должен провести защиту титула IBF с бразильцем Эскивой Фалькао, а затем и титула WBA с кубинцем Эрисланди Ларой.

«IBF обязала Геннадия Головкина сразиться с Эскивой Фалькао, WBA — с Эрисланди Ларой. Но существует большая вероятность, что Головкин не будет делать ни того, ни другого. Он уже не обязан никого слушать: он может принять большой бой, после чего уйти. К слову, он может исполнить мечту другого боксера — Хайме Мунгии. Мунгия давно ждет боя с Головкиным. Он стал бы ему лучшим соперником и принес бы гораздо больше денег. Так что эти санкционированные обязательные бои еще могут быть отозваны», — отмечает Youtube-канал Manny Boxing Channel.

Ожидается, что бой Головкина с Фалькао состоится в начале 2023 года.

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