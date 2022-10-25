Риота Мурата назвал причину поражения Головкина в трилогии с «Канело»

Экс-чемпион мира в среднем весе Риота Мурата прокомментировал Yahoo Japan поражение казахстанского боксера Геннадия Головкина от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в их третьем поединке, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) и завершился победой «Канело» единогласным решением судей. «Почему у Головкина такой стиль боя? Давление было привлекательным, но его немного не хватало. Если ты силен и у тебя есть удар, ты должен использовать это преимущество. С другой стороны, в этом возрасте я не хочу накапливать урон, и работает мой защитный инстинкт. Я думаю, что так оно и было.

Я думаю, был близкий бой с “Канело”, но стиль боя Головкина изменился. Ударил джебом и отступил. Если ты не будешь так драться, ты сможешь победить», — отметил Мурата.

Напомним, 9 апреля в японской Сайтаме Головкин нокаутировал Мурату в девятом раунде и объединил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF.