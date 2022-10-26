WBO признала Усика боксером года

«Александр, у тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года. Когда мы сделали (Усика) обязательным претендентом на титул, другие парни жаловались. У нас были судебные разбирательства, но, наконец, мы смогли дать ему этот статус. Мы следовали правилам, и мы были правы», — цитирует президента WBO Франциско Валькарселя BoxingScene.