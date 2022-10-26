WBO признала Усика боксером года
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинец Александр Усик признан боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинец Александр Усик признан боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Победитель в номинации был объявлен на 35-м ежегодном съезде WBO, который проходит с 24 по 29 октября в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).
«Александр, у тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года. Когда мы сделали (Усика) обязательным претендентом на титул, другие парни жаловались. У нас были судебные разбирательства, но, наконец, мы смогли дать ему этот статус. Мы следовали правилам, и мы были правы», — цитирует президента WBO Франциско Валькарселя BoxingScene.
Усику 35 лет. Он остается непобежденным на профессиональном ринге, в его активе 20 побед, из них 13 нокаутом. 20 августа украинец победил британца Энтони Джошуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), WBO, Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).