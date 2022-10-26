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26 октября, источник: Vesti.kz

Фалькао высказался о бое с Головкиным в Казахстане

Непобежденный бразильский боксер Эскива Фалькао (30−0, 20 KO) высказался о бое с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (42−2−1, 37 KО). Он грозится уничтожить GGG, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Twitter

«Я готов встретиться с чемпионом Геннадием Головкиным в любой точке мира. Я уже знаю Казахстан, и для меня это будет бой у себя дома. Мне нравятся казахстанские фанаты, которые всегда поддерживают своих кумиров, и я уверен, что этот бой будет с аншлагом и большим шоу на ринге», — написал Фалькао в своем Twitter.

Как известно, Головкин должен отстоять свой титул по линии IBF в бою с Фалькао, который позицию обязательного претендента завоевал в прошлом году, одолев канадца Патриса Вольни. Победитель этой схватки будет обязан встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой — регулярным чемпионом WBA.

Бой с большой долей вероятности пройдет в начале 2023 года.

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