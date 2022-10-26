Фалькао высказался о бое с Головкиным в Казахстане

«Я готов встретиться с чемпионом Геннадием Головкиным в любой точке мира. Я уже знаю Казахстан, и для меня это будет бой у себя дома. Мне нравятся казахстанские фанаты, которые всегда поддерживают своих кумиров, и я уверен, что этот бой будет с аншлагом и большим шоу на ринге», — написал Фалькао в своем Twitter.
Как известно, Головкин должен отстоять свой титул по линии IBF в бою с Фалькао, который позицию обязательного претендента завоевал в прошлом году, одолев канадца Патриса Вольни. Победитель этой схватки будет обязан встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой — регулярным чемпионом WBA.
Бой с большой долей вероятности пройдет в начале 2023 года.