Алимханулы высказался о первой защите титула чемпиона мира

«Дай Бог, осталось 30 раундов спарринга. Подготовка к бою идет полным ходом. Да, я знаю, что соперник сделает все возможное в этом шоу. Потому что у него появилась большая возможность стать чемпионом. Для этого не пожалеет себя. Мы должны быть готовы к этому бою на 100 процентов. Мы очень хорошо знаем, что ветвь, которую игнорируют, поражает глаза. Мы изучили соперника. Мы выявили слабые места. Даст Бог, этот бой будет легким!. Даст Бог, встретимся в победные дни!», — написал Алимханулы.