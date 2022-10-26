Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
Барыс
22
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК Л
Динамо К
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Юнион
Футбол. Еврокубки
19:45
Унион Б
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Лацио
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:45
Вильярреал
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Аустрия
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Кельн
Футбол. Еврокубки
19:45
Ницца
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:45
Вадуц
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
ХИК
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Нант
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
РФШ
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Днепр-1
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Балкани
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Сивасспор
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Пюник
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
52
Хоккей. НХЛ
28.10
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
28.10
Бостон
Детройт
Хоккей. НХЛ
28.10
Оттава
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Филадельфия
Флорида
Хоккей. НХЛ
28.10
Нэшвилл
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
28.10
Даллас
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
28.10
Сиэтл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Тампа-Бэй
24
Все события
Фоторепортажи
21ЦСКА и «Динамо» поделили очки в дерби
13Первый матч «Авангарда» на новом стадионе в Омске
26 октября, источник: Vesti.kz

Алимханулы высказался о первой защите титула чемпиона мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12−0, 8 КО), являющийся чемпионом WBO в среднем весе, сделал в своих соцсетях заявление о подготовке к предстоящему бою против британца Дензела Бентли (17−1−1, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Поединок между ними пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort. Для Алимханулы это будет первая защита титула.

«Дай Бог, осталось 30 раундов спарринга. Подготовка к бою идет полным ходом. Да, я знаю, что соперник сделает все возможное в этом шоу. Потому что у него появилась большая возможность стать чемпионом. Для этого не пожалеет себя. Мы должны быть готовы к этому бою на 100 процентов. Мы очень хорошо знаем, что ветвь, которую игнорируют, поражает глаза. Мы изучили соперника. Мы выявили слабые места. Даст Бог, этот бой будет легким!. Даст Бог, встретимся в победные дни!», — написал Алимханулы.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь